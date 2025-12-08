Deputado do PL é suspeito de agredir bombeiro da Alerj após ficar preso em elevador

São Paulo, 08 – O deputado estadual Jordy (PL) foi acusado de agredir um bombeiro que trabalha no prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) após ficar preso no elevador. A situação aconteceu depois do fim da sessão desta segunda-feira, 8.

Segundo um vídeo compartilhado pelo deputado nas redes sociais, ele ficou preso no elevador com mais quatro parlamentares e outras nove pessoas por cerca de 20 minutos. Jordy negou que tenha agredido o bombeiro.

“Todos estavam desesperados. Eu, particularmente, tenho crise de ansiedade e claustrofobia. Estávamos tentando manter a calma. Todos já tirando paletó, sapato, tentando de alguma forma sobreviver ao caos. Após sair dali, o que aconteceu foi exatamente o sintoma natural de uma crise de ansiedade e claustrofobia”, afirmou o deputado.

Jordy contou também que saiu do elevador “sem ver nada”. “Aí querem falar que eu agredi, que estava sem camisa. Óbvio, estávamos desesperados, eu já tinha tirado meu paletó, gravata, por fim nos últimos minutos estava tirando a camisa pelo calor insuportável. Graças a Deus, a equipe da Assembleia e os ajudantes conseguiram nos tirar de lá, queria agradecer a todos eles”, disse.

Um vídeo da TV Globo mostrou o bombeiro se queixando da agressão e dizendo que levou um soco. O Estadão entrou em contato com a Alerj e aguarda retorno.

O deputado tratou o episódio como “gravíssimo” e afirmou que tinha “pessoas desmaiando”. “Eu estava a ponto de desmaiar ou passar mal”, disse.

Revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

Nesta segunda-feira, os deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram uma resolução para revogar a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União), preso no dia 3 deste mês suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, em que o então deputado estadual TH Joias foi detido acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV).

O Plenário aprovou o parecer por 42 votos a favor, 21 contra e duas abstenções, ao relatório do deputado estadual Rodrigo Amorim (PL), líder do governador Cláudio Castro na Alerj, pela revogação da prisão. O texto não trata sobre o mérito da prisão e das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), apenas sobre a revogação da prisão.

Estadão Conteúdo