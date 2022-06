Depois de Bivar, União Brasil caminha para formar chapa com MDB no Norte

Uma vez confirmada, o lançamento da chapa terá a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro

Estão chegando na reta final as negociações para lançamento de chapa majoritária para o governo do estado do Acre composta por duas mulheres. A deputada federal Mara Rocha (MDB-AC) será candidata ao governo e Márcia Bittar (UB-AC), ex-mulher do senador Márcio Bittar (UB-AC), relator do orçamento no Congresso Nacional, para o senado. A discussão agora está em torno da vaga de vice-governador que deve ser definida nos próximos dias.

Mara Rocha é irmã do vice-governador Major Rocha (MDB-AC), rompido com o atual governador Gladson Cameli (PP-AC), que é candidato à reeleição e enfrenta um grande desgaste em função da operação Ptolomeu deflagrada pela Polícia Federal, que fez buscas na casa do governador e chegou a prender preventivamente a coordenadora de gabinete do governo , Rosângela Gama. A PF acusa Gladson e empresa contratadas pelo seu governo de desvio de mais de 800 milhões de reais.

O processo encontra-se tramitando no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em função do fórum privilegiado do governador.

O Acre se destaca dentro do MDB por ter a segunda maior bancada federal do partido com três deputados, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul que tem quatro representantes na Câmara. Até mesmo em São Paulo, terra do presidente nacional da legenda, os emedebista só possuem um cadeira no parlamento nacional, ocupada pelo próprio presidente Baleia Rossi. Proporcionalmente é a maior bancada do partido se for levar em conta a densidade populacional.

Apesar de ser de um pequeno estado da região Norte, essa chapa tem um simbolismo muito grande para o MDB e também para o União Brasil por se tratar de uma chapa com presença majoritária feminina e acenar para um apoio ao presidente Bolsonaro no 2º turno ou ainda no 1º, caso a candidatura de Luciano Bivar (UB-PE) não se sustente por muito tempo.

Caciques regionais do partido, como o deputado Flaviano Melo (MDB-AC) (ex-governador e ex-senador, hoje no seu 4º mandato como deputado federal), o vice-governador Major Rocha e a deputada federal e pré-candidata ao governo estiveram esta semana reunidos com o presidente Baleia Rossi para os acertos finais.