Denúncia contra Gabriel Monteiro é aceita em Comissão da Câmara do Rio

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro decidiu nesta sexta-feira (8) aceitar a denúncia contra o vereador Gabriel Monteiro (PL). A votação não entrou no mérito das acusações, mas serviu para validar a legalidade do pedido de cassação.

Dos três vereadores que compõem a comissão, dois votaram a favor, Inaldo Silva (Republicanos) e Dr. Gilberto (PTC); enquanto Alexandre Isquierdo (União Brasil) se absteve, por presidir o Conselho de Ética e, portanto, ser impedido de votar.

A representação será encaminhada justamente para esse conselho, que deve sortear um relator para notificar Monteiro e receber a defesa dele. Depois, será decidido se a denúncia segue ou não para que os demais vereadores votem pela cassação ou não do mandato.

O vereador é acusado de ter mantido relações sexuais com menores de idade, de filmar o ato e de compartilhá-lo com outras pessoas.