Menu
Política & Poder
Busca

Defesa pede que Bolsonaro deixe prisão para ser operado por piora de saúde

“Todos os novos documentos médicos que recentemente aportaram aos autos revelam significativa piora do quadro de saúde” de Bolsonaro

Redação Jornal de Brasília

09/12/2025 21h55

Bolsonaro passa por instabilidade na saúde. (Foto: Divulgação)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que seu cliente deixe a prisão para passar por cirurgia devido à piora de sua saúde, segundo documentos obtidos pela AFP.

“Todos os novos documentos médicos que recentemente aportaram aos autos revelam significativa piora do quadro de saúde” de Bolsonaro, o que demanda sua “imediata internação hospitalar”, indicaram os advogados do político de 70 anos em seu pedido.

© Agence France-Presse

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado