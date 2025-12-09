Defesa pede que Bolsonaro deixe prisão para ser operado por piora de saúde

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que seu cliente deixe a prisão para passar por cirurgia devido à piora de sua saúde, segundo documentos obtidos pela AFP.

“Todos os novos documentos médicos que recentemente aportaram aos autos revelam significativa piora do quadro de saúde” de Bolsonaro, o que demanda sua “imediata internação hospitalar”, indicaram os advogados do político de 70 anos em seu pedido.

© Agence France-Presse

