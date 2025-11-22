Defesa de Bolsonaro pede autorização para visitas de seus filhos e Michelle após prisão

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou à Justiça que “sua esposa e filhos sejam autorizados a visitar” o ex-presidente na prisão. O pedido foi feito por Celso Vilardi, Paulo Bueno e Bettamio Tesser, seus advogados, na noite deste sábado, 22.

O documento não cita nomes, mas faz referência a Michelle Bolsonaro, e seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, os vereadores Carlos Bolsonaro (Rio de Janeiro) e Jair Renan Bolsonaro (Balneário Camboriú), todos filiados ao PL, além de Laura, de 15 anos.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e réu em ação no STF, atualmente vive no exterior, onde afirma articular pelos interesses políticos do pai.

Jair Bolsonaro teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na manhã deste sábado, 22. Na sexta, 21, seu filho Flávio havia publicado um vídeo chamando cidadãos para “lutar pelo seu País” em uma vigília com orações ao ex-presidente em frente ao condomínio em que vivia, em região próxima a embaixadas em Brasília.

Em prisão domiciliar, o ex-presidente também danificou sua tornozeleira eletrônica. “Meti ferro quente aí, [por] curiosidade”, afirma, em vídeo.

Estadão Conteúdo