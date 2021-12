De férias, Bolsonaro aposta na Mega da Virada no Guarujá

Filho do presidente, Flávio Bolsonaro postou vídeo do momento em que o pai ‘fazia aquela fezinha’

De férias no litoral de São Paulo, Jair Bolsonaro (PL) parou em uma lotérica na cidade do Guarujá para fazer sua aposta na Mega da Virada, que sorteia R$ 350 milhões no último dia do ano.

O momento foi registrado pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou o vídeo em suas redes sociais, ironizando o fato de o presidente ter causado uma aglomeração no local.

“Presidente Jair Messias Bolsonaro fazendo aquela fezinha na Mega da Virada. Perde pra todos no 2º turno”, escreveu, com emojis de risada.

Na viagem que Bolsonaro faz ao litoral, o presidente também comentou o resultado de pesquisas de intenção de voto, em que aparece perdendo para seu principal opositor, o ex-presidente Lula (PT).

“Você ainda acredita em pesquisa? Pelo amor de Deus”, disse Bolsonaro ao ser abordado por jornalistas. Em seguida, perguntado se as pesquisas estão erradas, respondeu: “Erradas não, estão compradas”.

Bolsonaro viaja acompanhado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que pretende concorrer a uma vaga no Legislativo federal.