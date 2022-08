Davi Alcolumbre repete estratégia e coloca irmão como suplente

Após o resultado, no entanto, Davi Alcolumbre se queixou a interlocutores que a situação custou ao irmão a eleição à prefeitura

Juliana Braga

Brasília, DF

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) repetiu a estratégia e escolheu o irmão José Samuel Alcolumbre Tobelem (União) como o primeiro suplente em sua chapa.

Josiel, como é chamado, já é o primeiro substituto do ex-presidente do Senado no atual mandato. Em 2020, concorreu à prefeitura de Macapá, mas perdeu no segundo turno por 55,67% dos votos a 44,33% para Dr. Furlan (Cidadania).

A eleição em Macapá havia sido adiada em função dos apagões que o estado viveu naquele ano. Na época, o senador tomou para si um papel na resolução da crise do apagão, que atingiu em cheio a campanha do irmão.

Desde o início, participou de diversas reuniões, chegando a divulgar vídeo com o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, prometendo solução rápida. No fim de novembro, apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) em anúncio de medida provisória que isentou os moradores do estado do pagamento da conta de luz de novembro.

Após o resultado, no entanto, Davi Alcolumbre se queixou a interlocutores que a situação custou ao irmão a eleição à prefeitura. Dr. Furlan ganhou de virada, após ter ficado em segundo lugar no primeiro turno.

No registro da candidatura à reeleição, Davi Alcolumbre declarou ter patrimônio de R$ 955.604,98 distribuídos em aplicações e investimentos, um veículo automotor de R$ 25 mil, dois terrenos no valor de R$ 16 mil cada e uma casa de R$ 585 mil.

O patrimônio é equivalente ao registrado em 2018, quando o senador disputou o governo do estado, e havia declarado R$ 770 mil, o equivalente a R$ 982 mil, se considerada a inflação.