Datena se filia ao PSB de Alckmin e Tabata e pela 5ª vez ensaia disputar uma eleição

RANIER BRAGON

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O apresentador José Luiz Datena assinou nesta terça-feira (19), em Brasília, a filiação ao PSB de Tabata Amaral e do vice-presidente da República Geraldo Alckmin.

Completando uma dezena de partidos em menos de dez anos, Datena inicia pela quinta vez um ensaio para se candidatar a um cargo eletivo, dessa vez uma possível vice na chapa de Tabata à Prefeitura de São Paulo.

Em todas as ocasiões anteriores, ele desistiu na última hora.

A solenidade em Brasília, realizada na sede nacional do PSB, contou com a presença de congressistas, de Tabata, do ministro Marcio França (Micro e Pequenas Empresas) e do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli.

Alckmin chegou a ser anunciado, mas não chegou a tempo da assinatura.

A trajetória do apresentador na política é marcada desde 2015 por recuos na hora H, idas e vindas e trânsito nas mais diferentes correntes ideológicas.

Depois de se desfiliar do PT em 2015, partido ao qual estava desde 1992, Datena se filiou ao PP de Paulo Maluf e cogitou disputar a Prefeitura de São Paulo no ano seguinte, 2016. Acabou desistindo em meio ao escândalo da Lava Jato, que tinha o PP como um dos principais partidos envolvidos.

Em 2018, depois de passar pelo PRP (hoje PRD, resultado da fusão de PTB e Patriota), ameaçou se lançar ao Senado pelo DEM (hoje União Brasil), mas também desistiu na última hora.

Dois anos depois, em 2020, se filiou ao MDB e cogitou novamente disputar a prefeitura da capital paulista ou ser vice na chapa à reeleição de Bruno Covas (PSDB). Também não deu certo.

Depois disso, se filiou ao PSL (hoje União Brasil) em 2021, ocasião em que foi cotado para disputar a Presidência da República no ano seguinte, mas em 2022 migrou para o PSD de Gilberto Kassab e, pouco tempo depois, para o PSC.

Na ocasião, ele almejava disputar o Senado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em acordo fechado com o então presidente Jair Bolsonaro. Mas também teve seu nome cotado para a vice na chapa presidencial de Ciro Gomes (PDT), além de ter flertado com a pré-candidatura presidencial de Joao Doria (PSDB), que também acabou desistindo.

Assim como nas demais vezes, Datena anunciou o recuo na última hora. “A política não é o meu espaço natural”, afirmou, na ocasião.

Já em 2023, o apresentador mudou novamente de partido e se filiou ao PDT, que na época deu como certa a candidatura dele à Prefeitura de São Paulo em 2024, pelo partido.

Também neste ano, ele chegou a sugerir a formação de uma chapa com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP)

O PSB, portanto, é o décimo partido ao qual o apresentador se filia em menos de 10 anos.