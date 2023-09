Datafolha: Lula tem 45% de aprovação e 25% de rejeição na cidade de SP

O levantamento foi feito entre a terça-feira, 29, e a quarta-feira, 30. Foram ouvidas 1.092 pessoas com mais de 16 anos, e a margem de erro é de três pontos percentuais.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 1º, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% de aprovação e 25% de rejeição entre os moradores da cidade de São Paulo. Outros 29% avaliam a gestão do petista como regular e 1% não soube responder.

O levantamento foi feito entre a terça-feira, 29, e a quarta-feira, 30. Foram ouvidas 1.092 pessoas com mais de 16 anos, e a margem de erro é de três pontos percentuais.

O petista tem maior aprovação entre aqueles possuem um diploma de nível superior, 57%. O grupo que mais o rejeita é o que avalia positivamente o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 42% consideram o governo Lula como ruim ou péssimo. A reprovação também é alta entre os evangélicos, 37%.

A avaliação positiva de Lula entre os eleitores paulistanos pode trazer reflexos para a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) à Prefeitura de São Paulo em 2024. Boulos tem o apoio de Lula e do Partido dos Trabalhadores, e a sigla pode não ter, pela primeira vez, um nome na disputa pelo comando da capital. O deputado lidera as intenções de voto neste momento, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira.

Tarcísio tem 30% de aprovação e 27% de rejeição na capital

A pesquisa Datafolha também questionou os moradores do município de São Paulo sobre o governo Tarcísio. Para 30%, a gestão do governador é boa ou ótima, enquanto 27% consideram o governo ruim ou péssimo. Outros 38% dos paulistanos avaliam o mandato como regular.

O governador tem maior rejeição entre aqueles que possuem um diploma de ensino superior, 35%, e os que reprovam a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), 61%. O apoio é maior entre os evangélicos (37% de aprovação), pessoas com 60 anos ou mais (37%) e potenciais eleitores do atual prefeito paulistano (49%)

Metade dos eleitores paulistanos considera a gestão de Ricardo Nunes como regular

O Datafolha mostrou que 49% dos eleitores paulistanos consideram o mandato de Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo como regular. A gestão é aprovada por 23% e reprovada por 24%.

Na pesquisa anterior do instituto, em julho do ano passado, Nunes tinha uma aprovação de 18% e uma rejeição de 31%. Outros 44% consideravam o mandato regular.

O prefeito tem uma maior aprovação entre aqueles que só concluíram o ensino fundamental, com 36%. Também foram atestados resultados positivos entre os que possuem 60 anos ou mais, com 32%. Já a reprovação é maior entre os que têm curso superior, 36%, e os que ganham mais de 10 salários mínimos, 44%.

No levantamento desta quinta-feira que trouxe as intenções de voto para os cotados à disputa eleitoral do ano que vem, o prefeito aparece com 24% da preferência dos paulistanos. Nunes tenta se firmar como o candidato da direita e centro-direita, fazendo movimentos para se aproximar de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Estadão conteúdo