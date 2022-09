Crescimento de Simone Tebet no Datafolha é mais expressivo no Sul

O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 5.734 eleitores acima de 16 anos em 285 cidades

Juliana Braga

Brasília, DF

O crescimento da senadora Simone Tebet (MDB-MS) divulgado pelo Datafolha desta quinta-feira (1º) foi mais expressivo entre os eleitores do Sul.

Na região, Simone saiu de 1% para 7% das intenções de voto de agosto para cá. No total do país, passou de 2% para 5%.

A candidata alcança o mesmo patamar de 7% em outros segmentos do eleitorado, embora o crescimento tenha sido menos significativo. Em São Paulo, por exemplo, tinha 3% no levantamento passado.

Seu melhor desempenho é entre os eleitores do PSDB, dobrando de 8% para 16%. O partido indicou a senadora Mara Gabrilli (SP) como vice na chapa, após a desistência do ex-governador João Doria. A candidata também vai melhor entre aposentados, segmento no qual passou de 5% para 8%.

A senadora, alvo de ataque machista de Bolsonaro no debate, também teve uma arrancada no voto feminino e avançou de 1% para 6%. No debate, a parlamentar respondeu aos ataques de Bolsonaro e indagou por que ele tinha tanta raiva das mulheres.

O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 5.734 eleitores acima de 16 anos em 285 cidades entre terça (30) e quinta (1º). O número do registro na Justiça Eleitoral é BR- 00433/2022. A margem de erro total é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um índice de confiança de 95%.