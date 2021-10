CPI questionará Guedes sobre Auxílio Brasil, ‘imunidade de rebanho’ e relação com a Prevent Senior

Os senadores querem informações a respeito do programa Auxílio Brasil, se haverá espaço para incluir pensão para órfãos da Covid-19

Renato Machado

BRASÍLIA, DF

Os senadores da CPI da Covid aprovaram requerimento nesta quarta-feira (6) que prevê o envio de um questionário ao ministro da Economia, Paulo Guedes. As perguntas seriam uma forma alternativa de ouvir o titular da pasta, que não vai prestar depoimento à comissão. O questionário que será enviado contém 21 perguntas. Os senadores querem informações a respeito do valor do futuro programa social Auxílio Brasil, se haverá espaço nesse orçamento para incluir pensão para órfãos de vítimas da Covid-19 ou aposentadoria por invalidez.



Há também perguntas a respeito do entendimento do ministro e da pasta sobre a eficácia do kit Covid e sobre a tese da imunidade de rebanho. Também é perguntado qual foi a posição do ministério sobre a medida provisória que permitiu a compra de vacinas. Depoimentos à comissão apontaram que houve resistência do Ministério da Economia, em particular à medida provisória que permitiu a compra de vacinas, como a Pfizer e Janssen. Os senadores também questionam se o ministro e sua família se vacinaram contra a Covid-1