CPI: Otto ameaça partir para cima de Marcos Rogério

Senadores discutiam sobre a convocação da médica responsável por autorizar vacinação de gestantes

Durante sessão da CPI da Pandemia nesta quarta-feira (9), os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Marcos Rogério (DEM-RO) protagonizaram uma discussão áspera. Em determinado momento, Otto chegou a levantar-se da cadeira, ameaçando vias de fato contra o colega de Casa.

A discussão girava em torno da votação de requerimentos de convocações à CPI. Marcos Rogério tentava impedir que fossem votados devido ao curto prazo. Como um dos requerimentos era de autoria de Otto, houve um bate-boca entre os senadores. Otto quer a convocação da coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, Franciele Francinato, que teria editado nota técnica recomendando a imunização de gestantes com a vacina da AstraZeneca.

Em seguida, Marcos chamou Otto de “covarde”. O senador da Bahia respondeu: “Covarde é quem tá no governo”. A transmissão oficial da TV Senado cortou o áudio ambiente quando Otto se levantou. Em seguida, os demais senadores também se levantaram para apaziguar a briga. Assista: