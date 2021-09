CPI espera diretor da Prevent Senior nesta quinta-feira

Empresa é suspeita de pressionar médicos conveniados para que eles prescrevessem medicamentos do chamado “tratamento precoce” contra a covid

A CPI da Pandemia marcou para esta quinta-feira (16) o depoimento do diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. A oitiva está marcada para às 9h30.

A Prevent Senior é suspeita de forçar médicos conveniados a prescreverem medicamentos do “tratamento precoce” contra a covid-19. Pacientes denunciam que teriam sido assediados para aceitar os remédios, que não são eficazes.

No requerimento de convocação aprovado, de autoria do senador Humberto Costa (PT-PE), o parlamentar ressalta que a aquisição, distribuição e indução ao uso dos medicamentos como a cloroquina e a hidroxicloroquina “que compõem com outros medicamentos o chamado kit covid e a terapêutica do ‘tratamento precoce’ eleita pelo governo federal como política pública para enfrentamento da covid-19, por diretriz do presidente Jair Bolsonaro, revela inadequado investimento de recursos públicos em medida sanitária desprovida de respaldo científico”, avalia o senador. De acordo com o parlamentar, que trouxe o caso para conhecimento do colegiado, a denúncia é objeto de avaliação no Tribunal de Contas da União, no âmbito de processo que está sendo movido por um grupo de profissionais médicos ligados à empresa.

Segundo Humberto Costa, diversos usuários da Prevent Sênior têm procurado os membros da CPI para denunciar essa política, e transcreveu no documento uma das mensagens recebidas:

O requerimento aprovado expõe ainda que os resultados do chamado “tratamento precoce” não se apresentam positivos, implicando, inclusive, em graves reações adversas e mortes de pacientes. “A divulgação desses medicamentos imbui nas pessoas a falsa crença de que existe prevenção medicamentosa, tratamento e cura para a covid-19, acentuando a negligência com medidas recomendadas cientificamente de distanciamento e isolamento social e uso de máscaras. Em abril de 2020, o governo federal aplicou recursos da ordem de R$ 1,1 milhão pelo Ministério da Defesa para a produção de 3,2 milhões de comprimidos de cloroquina pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército para tratamento da covid-19.”

Com informações da Agência Senado