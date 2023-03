CPI define depoimentos

Depois dele será ouvido o tenente-coronel Jorge Henrique da Silva Pinto, da Polícia Militar do Distrito Federal

O ex-secretário de Segurança Pública Júlio de Souza Danilo, afastado do cargo uma semana antes da invasão das sedes dos poderes, será o primeiro depoente desta quinta-feira, 23, na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa.

Chamando general para depor

Relator da CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa, o distrital João Hermeto requereu a convocação do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, à época comandante militar do Planalto, para prestar esclarecimentos sobre os fatos ocorridos em 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023.

Hermeto justifica o pedido a partir do depoimento do tenente-coronel PM Jorge Eduardo Naime à CPI, revelando que houve colaboração do Exército na proteção aos invasores que depredaram os prédios públicos naquele dia.

O coronel “disse ainda que no momento da prisão dos que voltavam da Esplanada dos Ministérios, a Polícia Militar se deparou com uma linha de choque montada com blindados e que eles não estavam voltados contra o acampamento, mas sim contra a Polícia que fazia seu papel”.

O argumento era de que o acampamento era uma área do Exército e a Polícia Militar não poderia atuar.

O coronel Naime relatou também que presenciou o Interventor Ricardo Cappelli sendo impedido de entrar no local pelo general Dutra, revelou Hermeto.