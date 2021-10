CPI da Covid suspende novamente sessão que terá votação do relatório

A suspensão se deveu ao início da votação no plenário do Senado, o que regimentalmente suspende as atividades da comissão

Renato Machado

BRASÍLIA, DF

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), suspendeu novamente a sessão que terá a votação do relatório final do colegiado. A suspensão se deveu ao início da votação no plenário do Senado, o que regimentalmente suspende as atividades da comissão. No entanto, a cúpula da comissão garante que a votação do relatório da CPI será nesta terça-feira (26).