CPI da Covid: Senadores apresentam plano de trabalho

Nesta noite, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, e o relator Renan Calheiros apresentam o plano de trabalho da CPI da Covid

Nesta noite, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, e o relator Renan Calheiros apresentaram o plano de trabalho da CPI da Covid. O plano delimita as fases das investigações e foi definido a partir do despacho do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A expectativa, segundo os senadores, é que em 90 dias todas as investigações sejam finalizadas.

O vice-presidente afirmou que, em respeito às 400 mil mortes pela covid-19, a CPI não será “contornada”. “Nós vamos atrás da verdade, seja onde a verdade estiver, a procuraremos e não aceitaremos qualquer tipo de interferência”, disse Randolfe.

Aguarde mais informações