Corregedor eleitoral inclui minuta de decreto golpista em ação contra Bolsonaro

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, acolheu o pedido do PDT e incluiu nesta segunda-feira (16) a minuta do decreto golpista em ação já aberta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pela reunião conduzida com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho.

O documento –que é considerado inconstitucional– foi encontrado pela PF (Polícia Federal) durante busca e apreensão na casa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

O partido acusa o presidente de abuso de poder ao usar do cargo para reciclar mentiras sobre o processo eleitoral durante o evento.

A campanha do presidente alegou em pedido ao TSE que o tribunal não teria competência para avaliar o caso, uma vez que a reunião se trataria de um “ato de governo”, sem relação com a disputa eleitoral ou pedido de voto.

A defesa afirma até que o ministro Edson Fachin, então presidente da Corte, foi convidado para o evento, o que demonstraria que Bolsonaro não tinha intenção de promover evento de “conotação eleitoral”, e sim exercer sua função de manter relações com representantes de outros países. Fachin não foi à reunião.

O pronunciamento de Bolsonaro a embaixadores durou pouco mais de 30 minutos e se concentrou em reciclar mentiras sobre o processo eleitoral.

O presidente focou em inquérito da PF sobre uma invasão aos sistemas do TSE em 2018 –o ataque hacker não levou ao risco de integridade das eleições.

Bolsonaro também atacou os ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, respectivamente ex-presidentes e presidente do TSE.