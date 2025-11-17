COP30: Lula viajará a Belém para negociações finais da conferência

Brasília, 17 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta quarta-feira, 19, a Belém para a reta final de negociações da COP30, apurou o Estadão/Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A agenda do petista na capital do Pará ainda está sendo definida.

A COP30 vai até a sexta-feira, 21. Os negociadores estão na reta final de discussão sobre a declaração que será divulgada ao término do evento.

Lula deve voltar a Brasília ainda na quarta-feira, 19. Será uma semana de várias viagens do chefe do Executivo. Nesta terça-feira, 18, viaja ao Tocantins, onde participa da inauguração de uma ponte que liga o Estado ao Pará. O petista retorna a Brasília na própria terça, onde terá despachos rotineiros à tarde.

Na quinta-feira, viaja a São Paulo para participar de um evento da Semana do Automóvel, no Anhembi, à noite. Ao fim de sua participação, vai direto a Johannesburgo, na própria quinta à noite. A previsão, segundo fontes ouvidas pela reportagem, é que o presidente chegue à África do Sul na sexta à tarde e se encontre com o presidente Cyril Ramaphosa no mesmo dia. No sábado e no domingo, participa da cúpula do G-20.

No próprio domingo, Lula embarca rumo a Moçambique, onde terá agenda na segunda-feira. De lá, volta ao Brasil, com previsão de chegada na capital federal na manhã de terça-feira.

