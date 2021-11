Coordenador de fórum de governadores diz apoiar passaporte da vacina a turistas

Dias ainda diz que é preciso focar na vacinação e em atingir 80% da população imunizada em dezembro

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), coordenador do Fórum de Governadores do Brasil, afirma apoiar a recomendação da Anvisa ao governo, de que se exija comprovação de vacinação para estrangeiros e brasileiros na entrada do Brasil. “Estamos focados em evitar a entrada no Brasil da nova variante.”



Dias ainda diz que é preciso focar na vacinação, em atingir 80% da população imunizada em dezembro, e que isso é relevante porque isso se mostrou eficaz contra outras cepas já descobertas, diminuindo o risco de morte e gravidade da doença.



“Veja que está caracterizado uma nova onda em várias partes do mundo, e por isto os cuidados no Brasil devem prosseguir, mas já sem colapso na rede hospitalar ou elevado número de óbitos como chegamos há alguns meses atrás”, disse à reportagem. Dias é o coordenador da estratégia de vacinação do Fórum.