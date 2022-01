Contag diz que corte no orçamento é “desumano” e prejudicará pequeno produtor

Os cortes de R$ 2,3 milhões no trabalho, R$ 11 milhões na saúde, R$ 87,5 milhões na educação e R$ 21,2 milhões no meio ambiente vão afetar a agricultura familiar

A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Familiares (Contag) disse que é “desumano” os cortes no orçamento de diversas áreas pelo governo e que, com isso, o ano será novamente desafiador para os pequenos produtores rurais.

“É lamentável, é triste, é desumano. As ações do governo federal empurram o Brasil para sucessivas e permanentes crises (política, social, econômica, ambiental e outras) e comprometem programas e políticas públicas importantes para o desenvolvimento social e econômico do País”, diz a entidade, em nota.

Para a Contag, o corte no orçamento causará enormes prejuízos aos agricultores e agricultoras familiares, em várias áreas, inclusive a agricultura perdeu R$ 21,4 milhões para a transferência de tecnologias para a inovação e agropecuária.

Além disso, os cortes de R$ 2,3 milhões no trabalho, R$ 11 milhões na saúde, R$ 87,5 milhões na educação e R$ 21,2 milhões no meio ambiente vão afetar a agricultura familiar.