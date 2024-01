Computador da Abin é apreendido com Carlos Bolsonaro

O vereador do Rio de Janeiro foi o principal alvo da operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (29)

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de operação da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (29). E após buscas em sua residência e também na Câmara Municipal do RJ, um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi apreendido em sua posse.

A operação deflagrada pela PF tem como objetivo investigar o esquema de espionagem ilegal envolvendo a Abin, Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da agência, e a família de Bolsonaro.

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes autorizou os mandados de busca e apreensão. A suspeita da Polícia Federal é de que, sob comando de Jair Bolsonaro, a Abin atuou como um braço de coleta de informações ilegais, sem autorização judicial, e também como fonte de informações falsas, depois disseminadas por perfis de extrema direita para difamar instituições e autoridades.