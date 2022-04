Comparar Eduardo Leite a Vargas é heresia, diz dirigente do PDT

A referência foi feita pelo fato de Leite ter decidido se refugiar em seu estado esperando que a pré-candidatura presidencial de João Doria

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Presidente do PDT de São Paulo, Antonio Neto diz ser uma “heresia” tucanos compararem o autoexílio do ex-governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul com o do ex-presidente Getúlio Vargas.

A referência foi feita pelo fato de Leite ter decidido se refugiar em seu estado esperando que a pré-candidatura presidencial de João Doria (PSDB) se desintegre espontaneamente, como fez o ex-presidente após deixar o governo, em 1945.

“Chega a ser uma heresia comparar Eduardo Leite a Getúlio Vargas. Leite não chega nem às botas de Vargas, precisa comer ainda muito churrasco e tomar muito chimarrão”, afirma.

Para Neto, que se diz um admirador de Getúlio, o ex-governador gaúcho defende um modelo entreguista, ao contrário do projeto nacionalista de Vargas. “Os tucanos que fizeram essa comparação ainda esquecem que falta o mais importante, o apoio popular”, afirma.