Comissão do TSE recomenda maratona hacker com urnas e mais publicidade para boletins

A comissão sugere, por exemplo, dar maior publicidade ao boletim de urna

Mateus Vargas

Brasília, DF

Relatório final de comissão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre uma série de testes feitos desde o ano passado nas urnas eletrônicas conclui que o sistema eleitoral demonstra “maturidade”.

Divulgado nesta segunda-feira (30), o documento faz seis recomendações de melhorias para os próximos testes e de procedimentos que podem ser usados nas eleições.

A comissão sugere, por exemplo, dar maior publicidade ao boletim de urna.

“Avaliar a possibilidade do TSE abrir canal de distribuição dos boletins de urna com os partidos e entidades de controle, facilitando a totalização pelos interessados”, afirma o relatório.

O grupo aponta que não há risco ao processo eleitoral com essa medida, pois os boletins já são divulgados nas seções eleitorais.

“Porém é necessário dar ampla divulgação ao público em geral de que ele é um item aberto para que todos os cidadãos possam acompanhar o processo eleitoral”, diz o documento.

O relatório trata dos resultados da edição de 2021 do TPS (Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação) promovido pelo tribunal.

A última etapa do evento terminou no último dia 13, quando pesquisadores repetiram, sem sucesso, cinco tentativas de demonstrar vulnerabilidades no sistema de voto.

O evento incluiu simulações de ataque hacker conduzidas por peritos da Polícia Federal. De forma geral, os planos controlados miravam as urnas eletrônicas, os sistemas de totalização e transmissão dos votos, além de tentativas de quebrar o sigilo dos votos.

Este tipo de teste é feito desde de 2019 e está na sexta edição, mas ganhou maior relevância no momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) amplia insinuações golpistas e ataques às urnas.

“[O teste público] É uma contribuição feita à sociedade brasileira, que desenvolve um plano de melhorias. E as contribuições do TPS fazem parte do presente e do futuro da Justiça Eleitoral”, afirmou o presidente do TSE, Edson Fachin, nesta segunda-feira, segundo nota divulgada pelo tribunal.

Pesquisa Datafolha divulgada na última semana mostra que seis em cada dez brasileiros acreditam que as declarações de Bolsonaro questionando a segurança do sistema eleitoral atrapalham as eleições.

A comissão também sugeriu que o TSE coloque as urnas à prova em eventos como “hackathon ou DEFCON”, encontros que reúnem programadores e hackers.

“Para a busca de novas abordagens aos problemas e desafios existentes no processo eleitoral, tais como modelos de detecção de anomalias, disponibilização dos dados de apuração de modo íntegro e auditável a todas as pessoas e entidades que tenham interesse”, diz o relatório.

O grupo também sugeriu a premiação de pesquisadores que conseguirem mostrar ou causar “anomalias” durantes estes testes.

“Observa-se ao longo dos eventos do TPS realizados de 2009 até o momento, que os resultados apresentados demonstram a maturidade dos sistemas eleitorais”, afirma o relatório final do teste público.

A comissão que divulgou o documento é formada por 11 membros que representam o TSE, Ministério Público Federal, Congresso Nacional, PF, Tribunal de Contas da União, a Sociedade Brasileira de Computação e a comunidade acadêmica.

O mesmo documento diz que há “espaços para melhoria” nos sistemas eleitorais “nos quesitos relativos à qualidade do projeto e à dependência dos mecanismos de segurança externos ao mesmo (riscos internos e externos).”

O grupo que avaliou o teste público propõe mudanças na conexão ao sistema de envio dos dados da apuração das urnas.

“Recomenda-se avaliar a adoção de modelo centralizado de conexão dos agentes remotos para facilitar a identificação de tentativas de acesso indevido e manter um registro centralizado de eventos no envio dos dados de apuração provenientes das urnas”, diz o relatório.

A comissão também sugeriu melhorias para as próximas edições do teste público feito nas urnas. Um dos itens é o TSE reforçar a descrição e documentação sobre quais barreiras foram flexibilizadas durante os testes. Isso porque o tribunal, para estimular os ataques controlados, retira algumas camadas do sistema de proteção ou facilita o acesso às urnas.

Também sugere revisão dos espaços da TPS para dar maior privacidade aos investigadores. Em um dos tópicos, o grupo ainda apresenta “questões relativas às urnas eletrônicas”. Entre as propostas, está a de documentar todos os melhoramentos tecnológicos previstos e adotados pelo TSE.

No fim do ano passado, 26 investigadoras realizaram 29 planos de ataques contra as urnas eletrônicas durante o evento do TSE.

Cinco das ações tiveram algum tipo de “achado” relevante, segundo a corte eleitoral, na primeira etapa. Neste mês, os pesquisadores repetiram os planos, que foram neutralizados após aperfeiçoamentos em sistemas e procedimentos de voto adotados pela equipe da Justiça Eleitoral.

Os achados de edições anteriores da TPS alimentaram críticas às urnas feitas pelo governo Bolsonaro. O ministro da Justiça, Anderson Torres, apresentou análises de peritos da PF sobre esses testes durante uma live de Bolsonaro em julho de 2021, quando o presidente fez o seu maior ataque ao sistema eleitoral.

Esses relatórios da PF, porém, não apontavam para nenhuma possibilidade de fraude nas eleições.