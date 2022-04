Com feriados próximos, deputados resistem em retomar ritmo de votações na Câmara

A preocupação de Lira é com o recesso branco, que deve se iniciar quando se aproximar o período das convenções partidárias, em julho

FÁBIO ZANINI

BRASÍLIA, DF

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pediu nesta terça-feira (5) a colaboração dos deputados para retomar o ritmo de votação no plenário. Com o sistema remoto e as atenções voltadas nas últimas semanas para as trocas da janela partidária, algumas pautas ficaram pendentes de aprovação.

Os deputados, no entanto, não demonstraram muita animação em colaborar. Lembraram que em abril já há dois feriados, a Semana Santa e Tiradentes, quando em alguns estados será comemorado o Carnaval adiado pela pandemia. Com os recessos, a tendência é de quórum baixo em Brasília.

A preocupação de Lira é com o recesso branco, que deve se iniciar quando se aproximar o período das convenções partidárias, em julho. No segundo semestre, com clima eleitoral, há mais dificuldade para aprovar temas polêmicos.

Ainda assim, Lira conseguiu dar andamento a uma das suas pautas prioritárias: o PL das Fake News. O requerimento de urgência deve ser votado nesta quarta-feira (6).