Ciro ironiza Boulos e diz que ‘tanta afinidade’ renderá voto em 2º turno

O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, afirmou que o pré-candidato à Câmara Guilherme Boulos (PSOL) copiou seu formato de vídeo e aproveitou a situação para dizer que “tanta afinidade” pode terminar no apoio de Boulos na sua corrida à Presidência neste ano.

“Obrigado e parabéns, Boulos. Não vou cobrar direitos autorais pelo react nem pelo desafio público ao debate. Espero que com tanta afinidade termine você a me apoiar no segundo turno”, disse Ciro no Twitter neste domingo (27).

Na postagem, o presidenciável anexou um vídeo no qual o político do PSOL reage a um vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro (PL). Ciro alegou que o formato de “react” e a chamada para debate são suas ideias.

“Obrigado pela divulgação, Ciro! E, fica tranquilo, também não vou cobrar direitos autorais pelo programa de interação com gamers e tudo o mais que fizemos na campanha de redes em 2020 e você seguiu. É patrimônio coletivo. Abraço e boa sorte!”, respondeu o pré-candidato à Câmara.

Apesar da provocação do presidenciável sobre o segundo turno eleitoral, Boulos é politicamente alinhado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve tentar outra reeleição.

O político do PSOL estava cotado para disputar o governo de São Paulo este ano, mas abriu mão da candidatura para endossar o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.