Ciro Gomes suspende pré-candidatura à Presidência

Medida ocorre em repúdio à posição do PDT na PEC dos Precatórios. 15 dos 24 deputados da legenda votaram a favor da proposta

Um dos presidenciáveis para 2022, Ciro Gomes anunciou nesta quinta-feira (4) que suspendeu temporariamente sua pré-candidatura pelo PDT. O motivo seria o apoio massivo do partido à PEC dos Precatórios, cujo texto-base foi aprovado na noite passada, que prevê adiamento do pagamento de dívidas do governo para viabilizar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.

Ciro afirma que sua pré-candidatura ficará suspensa até que o PDT revise sua posição diante da PEC. Dos 24 deputados votantes do partido, 15 foram a favor da proposta, e seis, contrários; três não votaram. A legenda faz oposição ao Governo Bolsonaro.

“A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas”, escreveu Ciro nesta manhã.

Para o pedetista, a medida que viabiliza o Auxílio Brasil não pode se confundir com corrupção, que seria o não pagamento dos precatórios do governo, já reconhecidos pela Justiça. “Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional”. Veja o pronunciamento:

Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios.



É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios. — Ciro Gomes (@cirogomes) November 4, 2021

Votação

Após a aprovação do texto-base, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), precisa marcar uma data para votação da proposta. Lira disse que vai avaliar, em reunião com os líderes da Casa, se a PEC será votada hoje (4) ou na próxima terça-feira (9).

Caso seja aprovada, a PEC dos Precatórios poderá abrir espaço de R$ 91,6 bilhões no Orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil e outros gastos às vésperas da eleição presidencial. A medida é alvo de críticas, sobretudo da oposição, pelo fato de abrir espaço para bancar emendas parlamentares. Deputados acreditam que o interesse do governo em aprovar a medida vai além do cunho social acerca do programa que substitui o Bolsa Família.