Ciro diz que brasileiros estão endividados por causa de juro alto

Em discurso, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, o candidato deu ênfase à situação econômica das famílias

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, fez campanha na manhã deste sábado, 20, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Ciro fez uma caminhada pelo comércio local, ao lado do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do candidato do partido ao governo do Rio, Rodrigo Neves.

Em discurso, registrado em vídeo pela equipe de campanha de Ciro e compartilhado nas redes sociais, o candidato deu ênfase à situação econômica das famílias.

“O Brasil precisa mudar. Trinta e três milhões de pessoas amanheceram hoje sem ter um bocado para colocar no prato de sua família. Cento e vinte milhões de pessoas no País todo não serão capazes de fazer três refeições hoje. De cada dez famílias brasileiras, oito estão superendividadas. Quase 70 milhões de brasileiros estão humilhados, com o nome sujo no SPC. E não é porque o povo brasileiro é caloteiro, é porque o governo brasileiro há 25 anos cobra a taxa de juro mais imoral e vergonhosa para empobrecer o povo e encher o bucho de luxo e de riqueza de meia dúzia de barões do sistema financeiro”, discursou Ciro.

Após a agenda na zona oeste, o candidato do PDT tem atos de campanha em São Gonçalo e em Niterói, cidades da região metropolitana do Rio. Neves, candidato do partido ao governo fluminense, foi prefeito de Niterói.

Estadão conteúdo