Churrascaria em NY diz que fez teste de Covid em funcionários após visita de Bolsonaro e Queiroga

Joana Cunha

SÃO PAULO, SP

A churrascaria Fogo de Chão em Nova York, que recebeu o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo em um puxadinho ao ar livre nesta segunda-feira (20), afirma que nenhum caso de Covid-19 foi detectado entre seus funcionários após a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que recebeu diagnóstico da doença um dia depois, nesta terça-feira (21).



O restaurante diz que seus profissionais passam por exames de Covid-19 frequentemente, como parte do protocolo de segurança da empresa. Almoçaram também na churrascaria o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o chanceler Carlos França e o chefe do GSI, Augusto Heleno. Para driblar a exigência da vacina contra a Covid-19 nos restaurantes da cidade, Bolsonaro também comeu pizza nas ruas de Nova York na noite de domingo (19).