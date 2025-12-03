Centrão vence e comissão aprova pagamento de 65% de emendas parlamentares antes da eleição

RAPHAEL DI CUNTO, IDIANA TOMAZELLI E CAROLINA LINHARES

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi aprovada, nesta quarta-feira (3), na Comissão Mista de Orçamento do Congresso com a obrigação expressa de que o governo Lula (PT) pague 65% das emendas parlamentares antes do início do período eleitoral, em 4 de julho de 2026.



A expectativa é a de que a LDO seja votada no plenário do Congresso nesta quinta-feira (4).



Como mostrou a Folha de S.Paulo, o governo cedeu aos partidos do centrão ao aceitar escrever em lei o calendário de pagamento de emendas. O centrão diz ter votos para impor que 100% das emendas sejam pagas até o meio do ano, mas aceitou um acordo de 65% -o governo propunha 60%.



O Executivo considera que a exigência de 100% iria engessá-lo na gestão do Orçamento e exigir corte nos seus próprios investimentos para priorizar as emendas. Por isso, avisou que vetaria esse artigo caso aprovado.



O embate sobre o calendário de emendas atrasou em meses a votação da LDO, que deveria ter ocorrido até julho deste ano.



O prazo de pagamento vale apenas para as emendas individuais e de bancadas estaduais, cuja execução já é obrigatória. São emendas fundo a fundo e “Pix” (como são conhecidas as transferências especiais, que tem menor burocracia no repasse para estados e municípios).



A regra, portanto, não inclui as emendas das comissões da Câmara e do Senado -que servem ao manejo político com o Congresso e o governo já não é obrigado a executar.



Segundo o relator da LDO, deputado Gervásio Maia (PSB-PB), há um acordo costurado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o governo para um calendário de pagamento de emendas de comissão destinadas à saúde, mas sem que essa previsão seja registrada na lei.



O deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) afirmou que os parlamentares tinham preocupação em estabelecer o calendário para garantir que o governo não privilegie os deputados da base no pagamento das emendas. “Minhas emendas, por ser de oposição, estão bastante atrasadas”, afirmou.



A LDO é aprovada anualmente e estabelece as diretrizes que precisam ser seguidas na elaboração e execução do Orçamento.



Na primeira vez que o calendário de pagamento das emendas foi aprovado, para o ano de 2024, o governo vetou e depois conseguiu negociar para que o assunto não fosse tratado em lei, em troca de um compromisso de cumprir o cronograma por decreto.



Em 2025, porém, governo e Congresso voltaram a entrar em conflito sobre as emendas. Os congressistas acusam o Executivo de atrasar os pagamentos, e o governo rebate que foram os próprios parlamentares que demoraram a aprovar o Orçamento. O embate ressuscitou a discussão em torno do calendário, principalmente por causa da eleição.