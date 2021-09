Centrais sindicais defendem diversidade de campos políticos em atos contra Bolsonaro

O texto afirma que a participação de atores nas ruas é importante porque “é urgente impedir que Bolsonaro continue o seu desgoverno”

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

As principais centrais sindicais do país escreveram uma nota em defesa da ampliação da diversidade de campos políticos nos atos contra o presidente Jair Bolsonaro. O texto afirma que a participação de mais atores nas ruas é importante porque “nada é mais urgente do que impedir que Bolsonaro continue o seu desgoverno criminoso.”



Os organizadores dos protestos pedem o impeachment do presidente. “Para derrubar Bolsonaro, é preciso ir além do nosso campo, pois precisamos de 342 votos na Câmara dos Deputados para aprovar o impeachment. Não é questão de ideologia, mas sim de matemática. Neste momento, um dos mais graves da nossa história, é necessário focar no que nos une, e não no que nos separa”, diz trecho na nota.



Assinam o documento os presidentes e dirigentes da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, CSP-Conlutas, Intersindical Central da Classe Trabalhadora, Intersindical Instrumento de Luta e Pública. Os atos começaram principais com movimentos da esquerda e depois as discussões para ampliação passaram a fazer parte das reuniões.