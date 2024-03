Cármen Lúcia compara feminicídio a uma endemia

A ministra chegou a criticar as leis que segundo ela, são incompatíveis com a realidade que vive o Brasil

Em entrevista dada a Globo News na manhã desta quarta-feira (13), a ministra do STF e TSE, Cármen Lúcia falou bastante sobre o assunto de violência contra a mulher.

A ministra chegou a criticar as leis que segundo ela, são incompatíveis com a realidade que vive o Brasil. “O quadro é de atrocidades. É de desumanidade. E o direito se constrói com uma ideia de justiça que é incompatível com isso”, disse ela.

Cármen abordou também assuntos como a violência contra a mulher em anos eleitorais e a desestimulação para participar na vida pública.

Foi tratado também pela ministra o impacto que um assassinato causa nas famílias. “A família que tem uma filha assassinada nunca mais vai ser o que foi antes dessa tragédia. Porque é isso uma tragédia”, afirmou Cármen.

Vale lembrar que o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2023.