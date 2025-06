Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo: os bolsonaristas que saíram do Brasil

Rio, 03 – Desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Palácio do Planalto, aliados do clã da zona oeste do Rio deixaram o País para driblar decisões judiciais e alimentar a narrativa de uma suposta perseguição política da Justiça brasileira aos correligionários bolsonaristas.

A bolsonarista mais recente a anunciar que deixou o Brasil para morar em outro País foi a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), condenada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em maio a dez anos de prisão, além da perda do cargo na Câmara dos Deputados, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ela viajou ao exterior inicialmente para buscar tratamento médico, segundo ela, e vai pedir licença não remunerada de seu mandato na Câmara. Em entrevista ao vivo ao canal do YouTube AuriVerde Brasil nesta manhã, Zambelli disse estar fora do País há alguns dias e que vai morar na Europa, onde tem cidadania. Também afirmou ter escolhido o continente como destino para poder atuar pelo fortalecimento da direita nos países da região e “resistir, voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs”.

“O caminho nos Estados Unidos já está asfaltado (pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo). É justamente por isso que estou escolhendo a Europa. Lá a gente precisa de alguém que fale espanhol, português, inglês. Eu vou desenvolver meu italiano. Quero estar nos principais lugares, falar com o povo francês. Em cada lugar temos pessoas que podem lutar por nós”, afirmou ao canal.

Zambelli se junta a outros nomes do bolsonaristas que se abrigaram fora do País após decisões contrárias da Justiça brasileira ou que estão prestes a serem julgados, como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Eduardo Bolsonaro

O filho do ex-presidente pediu licença do mandato na Câmara no dia 18 de março deste ano para viver nos Estados Unidos para, segundo ele, “buscar sanções aos violadores dos direitos humanos”.

Nos Estados Unidos, Eduardo vem tendo apoio de uma espécie de “bancada anti-Alexandre de Moraes” no Congresso americano, como mostrou o Estadão. O deputado federal licenciado é investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos possíveis crimes de coação no curso do processo penal, obstrução de investigação contra organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.

Paulo Renato Figueiredo

O economista e blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho mora nos Estados Unidos desde 2016 e se tornou um dos porta-vozes do bolsonarismo no país após as eleições de Bolsonaro. Um dos aliados mais próximos de Eduardo Bolsonaro, Figueiredo atualmente tem um programa no YouTube em que comenta sobre política.

O blogueiro foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal (PF), deflagrada em fevereiro do ano passado para investigar o planejamento de um golpe de Estado pela cúpula do ex-presidente Jair Bolsonaro após as eleições de 2022.

Ele foi denunciado por tentativa de golpe em fevereiro deste ano À época, o blogueiro disse se sentir honrado com a manifestação da PGR, que o acusou de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio da União, entre outros. Ele é réu no caso.

Paulo é neto do ex-presidente João Figueiredo, que foi o último mandatário da ditadura militar, entre os anos de 1979 e 1985. O regime foi iniciado por um golpe militar em 1964 e durou 21 anos

Allan dos Santos

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira desde 2021, é outro aliado de Bolsonaro que está nos Estados Unidos atualmente. Ele é investigado pelos crimes de organização criminosa, contra a honra, incitação, preconceito e lavagem de dinheiro. Dois inquéritos que envolvem o blogueiro tramitam no STF: o das fake news e o de milícias digitais.

Santos deixou o Brasil em julho de 2020 e ingressou nos Estados Unidos com um visto de turista. Ele apresentou um pedido de asilo político e permanece em condição legal no país enquanto aguarda uma decisão das autoridades. O blogueiro afirma trabalhar como motorista de aplicativo em Orlando, na Flórida.

Desde o decreto de prisão preventiva, expedido quando ele já estava fora do Brasil, as autoridades brasileiras tentam a extradição de Allan dos Santos. Os Estados Unidos possuem um tratado de extradição com o Brasil, mas o Departamento de Estado do país já informou que não extraditará o blogueiro por crimes de opinião. Quanto a outras imputações, houve um pedido para mais esclarecimentos.

