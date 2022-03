Candidato de Dino no Maranhão recebe apoio da família do ex-governador pedetista Jackson Lago

Brandão, atualmente no PSDB, deve migrar para o PSB, partido do atual governador, Flávio Dino, seu principal cabo eleitoral

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Vice-governador do Maranhão e candidato ao governo do estado, Carlos Brandão recebeu o apoio da família do ex-governador Jackson Lago, morto em 2011. Lago era a principal liderança no estado do PDT, partido do principal adversário de Brandão, o senador Weverton Rocha.

Brandão, atualmente no PSDB, deve migrar para o PSB, partido do atual governador, Flávio Dino, seu principal cabo eleitoral. Dino deve renunciar ao cargo no início de abril para disputar o Senado.

Um dos fundadores do PDT ao lado de Leonel Brizola, Lago disputou o governo do Maranhão três vezes antes de se eleger ao cargo em 2006, ao derrotar Roseana Sarney (PMDB), sua adversária histórica, colocando fim a 40 anos de domínio dos Sarney no estado.

Não chegou a terminar o mandato. Foi cassado pela Justiça Eleitoral em abril de 2009, por abuso de poder político. Resistiu em deixar o Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão, mas entregou o governo dizendo em discurso que continuaria sua vida política. Nas eleições 2010, candidatou-se novamente ao cargo de governador e perdeu.

Médico de formação, também foi prefeito de São Luís por três mandatos (1989-1992, 1997-2000 e 2001-2002).