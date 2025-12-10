Menu
Política & Poder
Câmara vota nesta quarta cassação dos mandatos de Glauber Braga e Carla Zambelli

A sessão está marcada para a tarde desta quarta

Redação Jornal de Brasília

10/12/2025 15h58

Deputado Glauber Braga. Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

São Paulo, 10 – O plenário da Câmara dos Deputados deve decidir nesta quarta-feira, 10, sobre a cassação dos mandatos de Glauber Braga (PSOL-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP). A sessão está marcada para a tarde desta quarta.

A votação começará pelo caso de Glauber Braga, alvo de representação apresentada pelo Partido Novo em abril de 2024 por quebra de decoro parlamentar. Nesta terça-feira, 9, o deputado foi retirado à força da Mesa Diretora pela Polícia Legislativa após ocupar a cadeira do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), em protesto contra o processo do qual é alvo

Em 2024, Glauber expulsou, aos chutes, o influenciador Gabriel Costerano, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), dos corredores da Câmara. Em abril deste ano, o Conselho de Ética aprovou o pedido de cassação feito pelo Novo, e o processo seguiu para votação no plenário, marcada para esta quarta-feira. Na ocasião, Glauber Braga fez greve de fome por nove dias.

Também deve ser votada nesta quarta a cassação da deputada Carla Zambelli. Ela está presa na Itália, para onde fugiu após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O processo que será analisado tem duas etapas que acontecem no mesmo dia: primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vota o relatório sobre o caso; em seguida, o resultado precisa ser referendado pelo plenário. Na prática, a CCJ decide se recomenda a cassação, mas cabe ao plenário validar ou rejeitar essa decisão.

O processo em análise decorre da condenação de Zambelli em junho, quando o STF a sentenciou a dez anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada pelo hacker Walter Delgatti Neto. Caso a CCJ aprove o relatório, o plenário se pronunciará em seguida.

Dois meses depois, o STF voltou a condenar a deputada, desta vez a cinco anos e três meses de prisão, novamente com perda do mandato, por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal no episódio em que perseguiu um homem com arma em punho na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

Estadão Conteúdo

