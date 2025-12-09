Câmara não se curvará a esse tipo de conduta; diz Hugo Motta sobre Glauber Braga

Brasília, 09 – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reiterou durante sessão deliberativa as declarações feitas em sua rede social X, nesta terça-feira, 9, sobre o episódio que envolveu o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ)

Motta voltou a dizer que Glauber desrespeita o Poder Legislativo e que o faz “de forma reincidente”. O parlamentar disse que a cadeira da presidência não pertence individualmente a ele, mas, sim, à República e à democracia, e que não há autorização para os parlamentares utilizarem o posto como “instrumento de intimidação e de desordem”.

O presidente da Câmara disse que “o deputado pode muito, mas não pode tudo”, e afirmou ser responsável por garantir o rito, a ordem e o respeito à instituição nos processos legislativos. “Não permitirei que regras sejam rasgadas”, afirmou.

“Há um equívoco grave na postura de quem acredita que democracia só existe quando o resultado lhe agrada. Quem se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica”, discursou. “O extremismo não tem lado porque, para o extremista, só existe um lado: o seu.”

Motta também disse que a Câmara “não se curvará” ao tipo de conduta atribuído a Glauber e declarou ter seguido protocolos de segurança segundo o regimento interno no episódio.

“O ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios e locais sob responsabilidade da Câmara dos Deputados estarão sujeitos à interrupção ou à suspensão por questão de segurança. Determinei, ainda, a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa”, disse.

O deputado continuou: “Hoje ficou claro: quem tentou humilhar o Legislativo, humilhou a si mesmo. Quem tentou fechar portas ao diálogo, escancarou a própria intolerância. E quem tentou afrontar a Câmara, encontrou uma instituição firme, serena e inegociável”.

Ao finalizar o pronunciamento, Motta disse: “Nenhum deputado é maior do que esta Casa. Mas esta Casa é maior do que qualquer extremismo”.

Estadão Conteúdo

