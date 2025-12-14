Caetano, Gil e outros artistas participam de ato contra anistia no Rio

Manifestantes se reúnem na tarde deste domingo, 14, na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, em protesto contra a proposta de anistia e contra a redução de penas para os condenados por envolvimento na trama golpista.

A manifestação marca uma reedição do ato musical realizado em setembro, em mobilização contrária não só à proposta de anistia, mas à chamada PEC da Blindagem, que perdeu força depois de então

Para este domingo, há protestos convocados em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife, Porto Velho, Rio Branco, Goiânia e a capital Brasília. Em São Paulo, o ato ocorre em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista

No Rio, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Paulinho da Viola estão entre os nomes confirmados, em ato que foi convocado para começar às 14h no posto 5 da Praia de Copacabana. Nomes como Xamã e Duda Beat já chegaram no local.

Também marca presença o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que nesta semana teve o mandato suspenso por seis meses após ser acusado de agredir com chutes um então integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). O caso ocorreu no ano passado.

As mobilizações estão sendo articuladas por artistas, parlamentares e influenciadores ligados à esquerda. As convocações, divulgadas nas redes sociais do portal de notícias Mídia Ninja e do 342 Artes, grupo ligado à produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano, defendem a necessidade de “devolver o Congresso ao povo”.

Os manifestantes vão às ruas em várias cidades do País quatro dias depois de a Câmara aprovar o chamado projeto de lei da dosimetria, que diminui penas. O texto ainda será analisado pelo Senado.

Estadão Conteúdo