Braga Netto nega repasse de dinheiro a Cid e diz desconhecer plano para matar autoridades

ANA POMPEU E CÉZAR FEITOZA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O general Walter Braga Netto negou nesta terça-feira (10) no STF (Supremo Tribunal Federal) que tenha entregado dinheiro ao tenente-coronel Mauro Cid em uma caixa de vinho para financiar uma articulação para matar autoridades. Ele afirmou só ter tomado conhecimento por meio da imprensa dos planos Punhal Verde e Amarelo e “Copa 2022”.

Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), “Copa 2022” era o plano para assassinar o ministro do STF Alexandre de Moraes, e seria a execução do “Punhal Verde Amarelo”, que previa com detalhes o assassinato de Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).

Cid afirmou, em depoimento, que o Braga Netto entregou dinheiro em espécie, guardado em uma caixa de vinho, para o tenente-coronel Rafael de Oliveira -indiciado por ser um dos executores do plano Punhal Verde e Amarelo, do general Mario Fernandes, que foi colocado em ação em 15 de dezembro de 2022 para matar ou prender Alexandre de Moraes.

Em seu depoimento nesta terça-feira (10), prestado por videoconferência por estar preso no Rio de Janeiro, Braga Netto afirmou que era comum que políticos, por meio do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ou do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, pedissem para pagar contas de campanha atrasadas. Assim, quando Cid perguntou se poderia conseguir algum recurso, o general diz ter pensado que seria o mesmo caso.

“Há um equívoco nesse ponto, porque o Cid mesmo conta que ele veio atrás de mim e perguntou se o PL podia arrumar algum dinheiro”, disse.

“Eu digo para ele, procura o coronel Azevedo [tesoureiro do partido]. Ele procurou o Azevedo. Eu deixei com o Azevedo, porque eu não sabia o que era. O Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim: ‘general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar’. Então eu falei: ‘então morre o assunto’. E morreu o assunto. Eu não tinha, como eu disse, contato com empresários, então eu não pedi dinheiro para ninguém e não entreguei dinheiro nenhum para o Cid”, afirmou.

As perguntas de seu advogado, José Luis Oliveira Lima, focaram em apontar contradições de Cid.

A PF afirma que, em 12 de novembro de 2022, a casa do general da reserva sediou uma reunião para discutir a “estratégia golpista”. Estavam presentes na reunião Cid, o major Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Segundo a PF, foi após esse encontro que teve início o monitoramento dos passos de Moraes, com o objetivo de prendê-lo ou matá-lo.

No interrogatório, o advogado pergunta a ele sobre a declaração de Cid de que na ocasião “começaram a surgir algumas ideias”. “O colaborador, portanto, também faltou com a verdade nessa afirmação?”, questionou.

Braga Netto afirmou ter recebido os militares como uma visita de cortesia. “Como é que eu vou discutir um assunto desse com duas pessoas que eu não conheço? Eu só os recebi porque o Cid disse que as pessoas queriam me cumprimentar”, disse.

A Moraes, ele responde em vários momentos que não se lembrava de mensagens lidas pelo ministro e explica que elas estão tiradas de contexto e sem a sequência completa para análise.

A defesa do general tem afirmado que a velocidade do processo, o volume do material completo das provas, a desorganização dos arquivos e outros problemas tecnológicos têm dificultado a análise dos elementos.

A Primeira Turma do STF iniciou nesta segunda (9) a fase dos interrogatórios do processo, quando ouviu o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-chefe da Alexandre Ramagem.

Cid foi o primeiro a ser ouvido por ser réu-colaborador. A partir de então, os réus são ouvidos por ordem alfabética: Almir Garnier (ex-chefe da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil e da Defesa).

Braga Netto foi preso em 14 de dezembro de 2024, sob a alegação de que ele supostamente tentou acessar a delação do tenente-coronel Mauro Cid com o objetivo de interferir nas investigações que tramitaram nos autos da trama golpista de 2022.

A defesa do general pediu a soltura do militar em 28 de maio e, antes do início dos interrogatórios, também pediu para que os interrogatórios não fossem transmitidos ao vivo, o que está sendo feito pela TV Justiça e pelo canal do YouTube da corte.

Ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, o general foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022. Uma reunião em que a Polícia Federal diz ter sido discutido o plano de matar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes ocorreu em sua casa.

O encontro ocorreu no dia 12 de novembro de 2022, quando ele já não tinha mais cargo no Executivo. No local, “o planejamento operacional para a atuação dos chamados ‘kids pretos’ foi apresentado e aprovado”, segundo relatório da PF.

Segundo os investigadores, Braga Netto foi quem “obteve e entregou os recursos necessários” para a execução do plano.

As suspeitas relacionadas à tentativa de interferir nas investigações vêm sendo acumuladas desde setembro de 2023, quando o tenente-coronel Mauro Cid teve homologado seu acordo de colaboração premiada no STF.

O próprio Cid relatou, em depoimento, que Braga Netto procurou diretamente seu pai, o general Mauro Lourena Cid, para pedir detalhes do que ele havia falado na colaboração premiada.

A afirmação foi feita após Mauro Cid detalhar, em depoimento, que o general entregou dinheiro em espécie, guardado em uma caixa de vinho, para o tenente-coronel Rafael de Oliveira -indiciado por ser um dos executores do plano Punhal Verde e Amarelo, do general Mario Fernandes, que foi colocado em ação em 15 de dezembro de 2022 para matar ou prender Alexandre de Moraes.

De acordo com as investigações, ele teria participado do “Núcleo Responsável por Incitar Militares a Aderirem ao Golpe de Estado” e do “Núcleo de Oficiais de Alta Patente com Influência e Apoio a Outros Núcleos”.

Uma das estratégias da defesa do general é questionar a delação do tenente-coronel Mauro Cid, apontando para contradições, diferentes versões, lapsos temporais.

Em um dos trechos da defesa prévia, os advogados dizem que a denúncia da PGR não apresenta provas que corroborem a declaração de Mauro Cid sobre o suposto repasse de dinheiro do general, em uma caixa de vinho, para militares que monitoravam o ministro Alexandre de Moraes.

Braga Netto foi denunciado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e de golpe de Estado, de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e participação em uma organização criminosa.

As penas máximas somadas chegam a 43 anos de prisão, sem contar os agravantes. Além de Braga Netto e Bolsonaro, outras 32 pessoas foram denunciadas pelas conspirações golpistas.