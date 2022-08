Boulos terá mesma verba de campanha que psolistas que disputarão reeleição

Boulos pretende incrementar sua verba de campanha por meio de uma vaquinha on-line, que até agora arrecadou mais de R$ 140 mil

São Paulo, SP

Puxador de votos do PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos terá a mesma verba partidária dos candidatos à reeleição para deputado federal do partido no estado, Ivan Valente, Luiza Erundina e Sâmia Bomfim. Cada um receberá cerca de R$ 1,8 milhão

Sonia Guajajara e Erika Hilton, em relação às quais também há grande expectativa de votação no PSOL, terão cerca de R$ 1 milhão. Boulos pretende incrementar sua verba de campanha por meio de uma vaquinha on-line, que até agora arrecadou mais de R$ 140 mil.​