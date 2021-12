Bolsonaro vai a clube na manhã deste domingo e assiste a jogo de futebol

O evento não consta na agenda oficial de Bolsonaro e a imprensa não recebeu informação da assessoria de imprensa

O presidente Jair Bolsonaro esteve no Minas Brasília Tênis Clube, na capital federal, na manhã deste domingo (5) e assistiu a um campeonato de futebol de veteranos do clube. O presidente saiu do Palácio do Alvorada um pouco depois de 10h e voltou perto de 12h.

O evento não consta na agenda oficial de Bolsonaro e a imprensa não recebeu informação da assessoria de imprensa.

Estadão Conteúdo