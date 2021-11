Bolsonaro usa perfil em rede social para lamentar morte de Marília Mendonça

“O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções.”, postou o chefe do executivo

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, usou seu perfil no Twitter para lamentar a morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que faleceu na tarde desta sexta-feira (5) após queda de avião no interior de Minas Gerais. “O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções.”, postou o chefe do executivo.

“O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós”, afirmou em outro comentário.

– Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte a todos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 5, 2021

De acordo com a assessoria, além da cantora, estavam o produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. De acordo com um especialista em aeronaves ouvido pela CNN, o modo como o avião foi encontrado indica que houve uma tentativa de pouso forçado.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou que os investigadores permanecem na região levantando dados para entender e prevenir novos acidentes. Confira:

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 3), localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a ação inicial do acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-ONJ, nesta sexta-feira (05), em Caratinga (MG).

Na Ação Inicial os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos, etc. Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência.

O objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes.