Bolsonaro troca nome de crítico de cinema Pablo Villaça por Pablo Vittar

Nas redes sociais, Bolsonaro tem explicado diversas políticas adotadas durante seu governo

Em seu perfil na rede social Twitter, nesta quarta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o escritor e crítico de cinema Pablo Villaça de “Pablo Vitar” ao responder a uma das publicações de Villaça datada de 2020. A assessoria do presidente não confirma se o chefe do Executivo se equivocou ou fez uma provocação.

Na plataforma, Bolsonaro tem explicado diversas políticas adotadas durante seu governo, incluindo ações que englobam de impactos econômicos a obras de infraestrutura. A troca com Pablo Villaça foi parte de mais uma dessas exposições, tratando, dessa vez, dos impostos sobre video-games, defendendo que o Brasil é “um dos maiores mercados do mundo”.

“Por falar em gamers, seguindo nossa política de reduzir impostos sempre que possível, ultimamos estudos junto à Camex para zerar o IPI dos games, Pablo Vitar. Temos reduzido gradativamente o imposto desde 2019, baixando de 50% para 20%. Somos um dos maiores mercados no mundo”, respondeu Bolsonaro a tuíte de Villaça que chamava meio gamer de “ninho de fascistoides”.

Em seu próprio perfil, Pablo Villaça criticou Bolsonaro, chamando-o de “imbecil” e “presidente miliciano”, além de dizer que o político está “tremendo de medo por saber que a cadeia espera por ele e por seus filhos que amam um funcionário-fantasma”.

Junto a isso, Villaça abriu sua crítica aos apoiadores de Jair Bolsonaro, que fizeram piadas com a publicação do presidente o chamando de ‘Pablo Vitar’. Segundo o escritor, os ‘bolsominions’ estão felizes “por acharem que eu encararia a ‘confusão’ do meu nome com a da Pabllo Vittar como ofensa”.

“E o “Pablo Vitar” é uma provocaçãozinha adolescente como de hábito. TODAS AS VEZES que ele me cita, ele troca meu nome ou minha profissão pra dar a entender que não sabe quem sou. Não sabe, mas vive me respondendo”, escreveu também.