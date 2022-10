Bolsonaro sobre carta de Lula a evangélicos: ‘Quem assinou? tem igrejas?’

Bolsonaro encerrou a coletiva ao ser questionado sobre o relatório das Forças Armadas de apuração dos votos no primeiro turno da eleição

Ao ser questionado nesta quarta, 19, sobre a carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) perguntou quem teria assinado o documento. “Quem assinou? Qual é o perfil de quem assinou? Tem igrejas? Qual é a densidade deles?”, disse o chefe do Executivo, em rápida entrevista coletiva no Palácio da Alvorada.

O petista lançou nesta quarta-feira uma carta em que faz compromisso com a liberdade de culto no País. No texto, Lula diz que os evangélicos são bem-vindos para participar do Executivo. A leitura do documento foi feita em evento com pastores em um hotel na zona sul de São Paulo, com a presença dos deputados federais eleitos Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marina Silva (Rede-AP).

Bolsonaro encerrou a coletiva, que durou menos de cinco minutos, ao ser questionado sobre o relatório das Forças Armadas sobre a apuração dos votos no primeiro turno da eleição. O presidente respondeu que os militares não fazem “auditoria” nas urnas e, então, parou de falar.

Estadão conteúdo