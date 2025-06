Bolsonaro sinaliza apoio a vice de Zema em 2026 após alianças no RS e RJ

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou nesta quinta-feira, 26, que pode apoiar o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), na sucessão pelo governo do Estado em 2026.

Durante um evento do PL em Minas, Bolsonaro entregou a medalha dos “três is” ao vice. O objeto é reservado como homenagem aos aliados mais próximos do ex-presidente. A sigla significa “imbrochável, imorrível e incomível”.

Após o evento de entrega da insígnia, Bolsonaro disse que Simões “tem as credenciais” para disputar o Palácio da Liberdade no ano que vem. No entanto, afirmou que o encontro com o vice foi “um primeiro contato” e que um eventual apoio ao aliado do governador Romeu Zema (Novo) seria selado somente após mais negociações com a Executiva mineira do PL.

Com a sinalização a Simões, Bolsonaro pode consolidar mais uma aliança para as eleições aos governos estaduais em 2026. Em 11 de junho, Bolsonaro selou o apoio ao nome do deputado federal Zucco como pré-candidato do PL ao governo gaúcho. As negociações envolveram o presidente estadual da sigla, o deputado federal Giovani Cherini, e Valdemar Costa Neto, dirigente nacional da legenda.

Em maio, o ex-presidente avalizou o nome de Rodrigo Bacellar (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa do Rio, para a disputa do governo em 2026. O nome de Bacellar é encampado pelo governador Cláudio Castro (PL). Com as tratativas, Bolsonaro tenta emplacar um aliado como vice na chapa de Bacellar.

Estadão conteúdo