‘Bolsonaro sabe que posso tirá-lo do segundo turno’, diz Ciro Gomes

O presidenciável Ciro Gomes (PTD) voltou a atacar o ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as antigas gestões do petista e ainda afirmou que o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), sabe que ele pode tirá-lo do segundo turno no pleito deste ano. As declarações foram dadas em entrevista ao Manhã de Notícias, da TV Tiradentes, de Manaus.

Ciro criticou que Bolsonaro tenha se filiado ao PL (Partido Liberal), gerido por Valdemar Costa Neto, um dos pivôs do Mensalão – pelo qual foi preso e condenado. Costa Neto é um dos caciques do bloco conhecido como centrão, formado por partidos periféricos e que costumam remar de acordo com a maré. Bolsonaro foi eleito em 2018 com críticas a essas siglas e ao ambiente de corrupção em Brasília.

O povão não sabe quem é Valdemar Costa Neto, mas eu sei. Valdemar Costa Neto é o presidente do partido PL, que o Bolsonaro se filiou, e é o homem que foi condenado no mensalão porque o Lula deu o Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] para ele roubar. O Lula também deu os Correios para o Roberto Jefferson roubar e agora ele parece ligado ao Bolsonaro.”

“Isso é o que eu estou representando, a negação desse modelo político e econômico. E o Bolsonaro sabe que eu posso tirá-lo do segundo turno”, acrescentou.