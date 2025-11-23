Menu
Política & Poder
Bolsonaro recebe visita de médico e advogado antes de audiência de custódia

Moraes autorizou neste domingo a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a visitar o marido na carceragem da PF

Redação Jornal de Brasília

23/11/2025 11h52

bolsonaro (10)

Foto: Divulgação PL

 O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã deste domingo, 23, a visita do médico Cláudio Birolini e do advogado Daniel Tesser. A visita aconteceu uma hora e meia antes do início da audiência de custódia a que Bolsonaro será submetido neste domingo.

O ex-presidente conta com atendimento médico em tempo integral por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Por isso já era esperado que Birolini, médico que acompanha Bolsonaro, o visitasse para analisar seu quadro de saúde.

Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado, 22. A prisão foi decretada para “garantia da ordem pública” diante do risco de fuga, depois de ter sido constatada a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica que o ex-presidente vem usando.

Moraes autorizou neste domingo a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a visitar o marido na carceragem da PF. A visita poderá ocorrer entre as 15h e as 17h. O ministro também autorizou a visita dos filhos do ex-presidente, mas negou que isso fosse feito ainda neste domingo, sob o argumento de que a defesa não especificou o nome dos visitantes, medida necessária para cadastramento e liberação na PF. Ele solicitou complemento do pedido.

Bolsonaro será submetido a audiência de custódia por videoconferência neste domingo, às 12h. O STF não divulgará as imagens da conversa, que será conduzida por um juiz auxiliar do gabinete de Moraes.

Estadão Conteúdo

