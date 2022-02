Bolsonaro participa de carreata no interior do Rio Grande do Norte

Motoqueiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanharam o passeio do presidente, que fez o percurso em um carro aberto

O presidente Jair Bolsonaro participou de uma carreata na manhã desta quarta-feira (9), com apoiadores pelas ruas de Caicó, no Rio Grande do Norte.

Motoqueiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanharam o passeio do presidente, que fez o percurso em um carro aberto. Em determinado momento, Bolsonaro desceu do carro para algumas fotos com apoiadores.

“Estamos em Caicó, Rio Grande do Norte, juntamente com o ministro Rogério Marinho. Vamos aqui entregar o eixo Norte da transposição do São Francisco”, disse o presidente em transmissão ao vivo. “Então, é motivo de grande satisfação para nós. Realmente o trabalho de todo o nosso governo, em especial aqui do Rogério Marinho, se empenhando para trazer água para o Nordeste. Isso não tem preço.”

Com a transposição do Rio São Francisco iniciada por gestões anteriores e finalizada em 2021, Bolsonaro afirmou que a obra foi “potencializada” pelo governo.

Com a corrida presidencial indicando que não se reelegerá, Bolsonaro usa a viagem ao Nordeste para se aproximar da região que mais o rejeita, de acordo com as pesquisas.

O Datafolha de dezembro de 2021 mostrou Bolsonaro com 17% de intenções de voto no Nordeste, ante 61% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro passeou pelas ruas de Caicó e seguiu para Jucurutu. . Às 9h30, visitou a Barragem de Oiticica. Em seguida, partiu para Jardim de Piranhas, onde participa de cerimônia alusiva à chegada das águas do Rio São Francisco ao estado do Rio Grande do Norte. O presidente retorna a Brasília no fim da tarde desta quarta.