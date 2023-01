Bolsonaro ignora prisão de Torres e atualiza status nas redes: “38º Presidente”

Na foto de perfil, porém, ainda constam as descrições “presidente”, “vice: Braga Netto” e o número 22

No 13.º dia do governo Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro atualizou seu status nas redes sociais e deixou de se apresentar como presidente do País. Em seus perfis, a descrição mudou de “Presidente da República Federativa do Brasil” e “Candidato à reeleição com o número 22? para “38.º Presidente da República Federativa do Brasil”. Na foto de perfil, porém, ainda constam as descrições “presidente”, “vice: Braga Netto” e o número 22.

Nesta sexta-feira, 13, dia em que Bolsonaro atualizou seu status nas redes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar se o ex-presidente incitou os atos golpistas. No domingo, 8, apoiadores radicais de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo.

Bolsonaro, recluso desde sua derrota nas eleições, está nos Estados Unidos. Ele chegou a Orlando no dia 30 de dezembro do ano passado e não participou da cerimônia da posse de Lula no dia 1.º de janeiro.

O ex-presidente continua fazendo publicações diárias sobre ações de seu mandato, de 2019 a 2022. Neste sábado, Bolsonaro ignorou a prisão de seu ex-ministro da Justiça e aliado Anderson Torres e publicou um vídeo com falas do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, em que critica gestões anteriores e exalta resultados econômicos da sua gestão.

O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, também ignorou a prisão de Torres e postou um vídeo com falas antigas do presidente Lula e outros petistas, que chamou de “absurdo”.

Estadão Conteúdo