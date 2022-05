Bolsonaro grava 1ª peça partidária em igreja com mulheres e jovens

Os participantes não eram apoiadores, para tentar tirar a pecha de autoritário e passar a ideia de que dialoga com pessoas que discordam

Marianna Holanda e Matheus Teixeira

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou na manhã desta quinta-feira (26) as primeiras inserções da propaganda partidária a que sua sigla, o PL, terá direito neste período pré-eleitoral.

A gravação ocorreu na Capela São Pedro Nolasco, na Vila Telebrasília, pequena comunidade próxima à área nobre de Brasília.

Segundo relatos feitos à Folha de S.Paulo, foi um “papo aberto” com mulheres e jovens da igreja, que conversaram com o presidente sem roteiro.

A estratégia da produção foi tentar diferenciar Bolsonaro de seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apareceu nos programas de televisão do PT com um cenário montado e um texto pronto.

Jovens e mulheres representam duas parcelas do eleitorado em que o presidente precisa melhorar o seu desempenho.

Pesquisa do Datafolha divulgada na quinta-feira mostra Lula com vantagem de 21 pontos sobre Bolsonaro. No eleitorado feminino, o petista tem 49% das intenções de voto, contra 23% do chefe do Executivo. Já entre os jovens de 16 a 24 anos, Lula lidera com 58% contra 21% de Bolsonaro.

Nesta primeira gravação, outra intenção era mostrar Bolsonaro mais tranquilo, uma vez que pesquisas internas mostraram que a população, em geral, entende que o presidente é irritadiço.

Na conversa, foram tratados temas da chamada pauta de costumes, como a questão do aborto, assunto explorado por bolsonaristas na tentativa de diferenciá-lo de Lula.

O material ainda vai ser editado. A inserção do PL vai ao ar na próxima quinta-feira (2).

A quantidade de inserções por partido varia de acordo com o desempenho de cada sigla na última eleição nacional, em 2018. O PL deve ter direito a cerca de 40 inserções, que irão ao ar entre 2 e 11 de junho.

Os participantes não eram apoiadores, para tentar tirar a pecha de autoritário e passar a ideia de que dialoga com pessoas que discordam dele. Segundo relatos, o presidente ouviu elogios e reagiu com naturalidade às críticas.

Houve reclamações sobre o preço dos combustíveis, que tem ajudado no aumento da inflação e dificultado uma melhora na sua popularidade.

A avaliação do chefe do Executivo nos bastidores é de que o valor da gasolina e do diesel é um dos principais problemas do governo junto à população. Por isso, ele tem agido para tentar impedir que a Petrobras anuncie novos reajustes.

Neste mês, ele retirou Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia poucos dias após a estatal informar um aumento no diesel de 8,87% e também trocou o presidente da Petrobras.

A gravação feita na Capela São Pedro Nolasco durou cerca de três horas. O aparato presidencial de segurança e imprensa mudou a rotina da comunidade, juntando grupo de apoiadores em frente à igreja.

Uma moradora em frente à capela colocou um pano vermelho na sua janela, em apoio a Lula e em protesto ao presidente. Os bolsonaristas gritaram algumas vezes contra ela, mas não houve confusão.

Ao final, Bolsonaro conversou com apoiadores e com a imprensa.