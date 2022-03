Bolsonaro diz que vai trocar presidente da Petrobras

A troca da presidência ocorre em meio ao aumento nos preços do petróleo em todo o mundo e, por consequência, no preço dos combustíveis no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu demitir o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o anúncio deve ser feito ainda nesta segunda-feira (28). Quem deve assumir a vaga é o economista e especialista do setor de óleo e gás Adriano Pires. A troca da presidência ocorre em meio ao aumento nos preços do petróleo em todo o mundo e, por consequência, no preço dos combustíveis no Brasil. Essa é a segunda troca feita por Bolsonaro. Em fevereiro do ano passado, o presidente demitiu o então chefe Roberto Castello Branco, pelo mesmo motivo. Aguarde mais informações