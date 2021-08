Bolsonaro diz que Pazuello, investigado pela PF, deixou legado importante

“Pazuello nos deixou, mas deixou legado de bons contratos, boas práticas”, declarou em transmissão nas redes sociais ao lado de Queiroga

O presidente Jair Bolsonaro fez elogios nesta quinta-feira, 26, ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, investigado pela Polícia Federal e pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid por sua gestão no combate à pandemia.

“Pazuello nos deixou, mas deixou legado de bons contratos, boas práticas”, declarou Bolsonaro, em transmissão ao vivo nas redes sociais ao lado do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O contrato da Covaxin, agora cancelado pelo governo e na mira da CPI do Ministério Público Federal (MPF) por suposta irregularidade, foi firmado na gestão Pazuello.

Ao lado de Bolsonaro, Queiroga exaltou durante a live a parceria entre a Pfizer e a Eurofarma para produção de vacinas contra a covid-19 no País. “Vacinas que funcionam”, disse o ministro da Saúde. Todos os imunizantes em uso no Brasil foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após testes de segurança e eficácia.

Combustíveis

Assunto frequente do chefe do Executivo em entrevistas nesta semana, a alta dos preços dos combustíveis e do gás foi tratada por Bolsonaro na transmissão de hoje. Ele voltou a defender a venda direta do botijão e voltou a desafiar governadores a zerar o ICMS, como forma de tentar baratear os produtos. “Não me critiquem, eu zerei o imposto do gás de cozinha”, disse o presidente.

Nas redes sociais, governadores rebateram ao longo da semana declarações de Bolsonaro nesta mesma linha. Ontem, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que a alta no preço dos combustíveis não é fruto da cobrança de impostos estaduais. “O ICMS em SP desde 2015 é o mesmo: 25%. Pior que a incompetência do Governo Federal em administrar a economia, é a tentativa de colocar a população contra os Governadores com narrativas mentirosas”, escreveu. O valor dos combustíveis tem sido bastante impactado pelo dólar forte no País.

Estadão Conteúdo